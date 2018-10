Stichting tegen autodiefstal aan succes ten onder

Eén Europees vignet voor milieuzo­nes moet einde maken aan chaos voor de automobi­list

24 oktober Het Europees Parlement gaat onderzoeken of er een uniforme Europese autosticker kan komen voor toegang tot milieuzones in steden. Dat zou een einde kunnen maken aan de huidige wirwar aan toegangseisen voor schone voertuigen in milieuzones.