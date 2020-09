Steile trappen of het strand: nieuwe ambulancemotor kan alles aan

VideoDe nieuwe ambulancemotor in de regio Rotterdam-Rijnmond kan op nog meer plaatsen snel ter plekke zijn. Flauwe trappen hobbelde de voorganger ook zonder problemen af, maar de nieuwe kan ook de steile trap van bijvoorbeeld de Erasmusbrug nemen of hogere obstakels. En zonder problemen het strand op.

De motorambulance bewijst met name in de stad al jarenlang zijn waarde. Vooral als het druk is, daarom rijdt hij alleen overdag en ’s avonds, en niet ’s nachts als het rustig is op de weg. Een ongeluk, waardoor het hele Rotterdamse centrum vaststaat? De verpleegkundige op de motor kan veilig slalommen langs de auto’s, over het fietspad of een stoepje pakken.

,,Ik ben dan echt minuten sneller ter plekke’’, zegt ambulanceverpleegkundige Thimo van der Hoorn. Grote evenementen zoals de marathon. ,,Ik kan met de motor overal komen.’’ Een hartaanval midden in een winkelstraat? ,,Ik hoef geen rekening te houden met afsluitingen, zoals met bollen waar de ambulance niet langs kan.’’

Volledig scherm Verpleegkundige Timo van der Hoorn op de nieuwe motorambulance van BMW: ,,Ik kan overal komen.'' © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Flauwe trap

De flauwe trap van de Koopgoot was al geen probleem voor de oude ambulancemotor, maar steilere trappen lukten niet en hogere obstakels raakten met regelmaat de beschermende plaat aan de onderkant. Om op nog meer plekken snel te kunnen zijn, is de nieuwe ambulancemotor een off road-model. Het is de BMW R 1250 GS, de meest verkochte motorfiets van dit merk. Door het gras, op het strand, dwars door parken? Over hogere drempels of andere obstakels? Daarvoor is deze BMW-motor gemaakt. ,,Er zit nog steeds een extra stevige plaat onder, maar die zal zeker minder geraakt worden.’’

Op ingenieuze wijze heeft alles op de motor een plek gekregen. Wat aan medische spullen in de gewone ambulance zit, zit op de motor in één tas. Van infuus tot de materialen om te kunnen reanimeren, te helpen bij een bevalling en de eerste zorg te geven bij brandwonden. Ook zijn een bloeddrukmeter, een deken, een hartmonitor en zuurstof aan boord. ,,In totaal weegt die tas zo’n twaalf kilo. Daarmee kunnen we alle eerste hulp geven.’’

Nieuw is natuurlijk het coronapakket, dat de verpleegkundige altijd bij de hand heeft om met bescherming de patiënt te kunnen helpen. Verder is er een mobilofoon, een navigatiesysteem met gps en een plekje voor het boterhammetje voor tijdens de pauze.

Quote Ik mis ik de brancard wel eens, waarop je iemand kunt neerleggen voordat je behandelt Ambulanceverpleegkundige Timo van der Hoorn

Taxi

Waar gewoonlijk de motor een duopassagier kan dragen van honderd kilo, gaan die honderd kilo op aan de ‘bagage’. Want de motor heeft natuurlijk ook een nadeel. Een patiënt vervoeren naar het ziekenhuis? Dat gaat met de motor nooit lukken. Maar de verpleegkundige kan wel snel ter plekke de eerste hulp verlenen en de patiënt klaar maken voor de rit naar het ziekenhuis. Dit kan met de ambulance maar bij minder spoed ook met de taxi of met de eigen auto of die van de buurman.

,,Ook mis ik de brancard wel eens, waarop je iemand kunt neerleggen voordat je behandelt. Of dat je bijvoorbeeld een oud dametje dat bij een bushokje is gevallen even uit het zicht in de ambulance kunt helpen. Maar daar word je ook heel creatief in. Er is bijna altijd wel een plekje waar iemand even binnen kan zitten. Het is ook leuk om zulke oplossingen te zoeken.’’

Van der Hoorn zit al acht jaar de helft van zijn tijd in de gewone ambulance en de andere helft op de motor. ,,Het is heerlijk dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. En dan ook nog mensen kan helpen.’’ Dat hij dan ook door weer en wind moet rijden? ,,Dat maakt mij niet uit. Ik rij bij elk weer, behalve als het echt te glad wordt.’’

Volledig scherm Ook de steilste trappen zijn geen enkel probleem voor de motorambulance © Jan Kok | Boomerang Fotografie