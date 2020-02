‘Steeds meer mensen halen motorrijbewijs’

Sinds halverwege de jaren 90 kwam het volgens de BOVAG slechts twee keer eerder voor dat meer dan 30.000 Nederlanders slaagden voor het motorrijexamen. In 2002 waren dat er bijna 32.000. In 2012 was er sprake van een kunstmatige piek van 31.500 als gevolg van een drastische wijziging in de Europese rijbewijsrichtlijnen per 2013.