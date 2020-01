‘Standaard voorrang voor fietsers in Arnhem is niet haalbaar’

Het is een illusie te denken dat de fietser in Arnhem standaard voorrang kan krijgen op de auto, met het doel het gebruik van de tweewieler als transportmiddel in de stad aan te moedigen.

De Arnhemse wethouder van Mobiliteit Roeland van der Zee heeft dat woensdagavond laten weten in reactie op voorstellen van de Partij voor de Dieren en D66. Die willen een plan aanscherpen waarmee de gemeente het fietsgebruik in Arnhem de komende jaren omhoog wil stuwen.



Waar in andere steden mensen meer de fiets pakken in plaats van de auto blijft Arnhem achter. De stad staat met het fietsgebruik op de 26ste plaats, van de 30 grootste steden in Nederland.

Quote We gaan tot het uiterste om voorrang voor de fietser te creëren Roeland van der Zee, Wethouder Arnhem

Zo nodig tunneltjes

De Partij voor de Dieren wil dat fietsers onvoorwaardelijk voorrang krijgen op bestaande en nieuwe snelfietsroutes. Zo nodig moet de verkeerssituatie worden aangepast om hun veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld met eenrichtingsverkeer, ongelijkvloerse kruisingen of tunneltjes. D66 wil fietsers zelfs op alle routes met voorrang behandelen.



Het gemeentebestuur wil niet verder gaan dan voorrang op de snelfietsroutes, op voorwaarde dat de situatie veilig is. Volgens Van der Zee is het technisch en financieel niet haalbaar om de fietser overal vrij baan te geven.

Regensensoren