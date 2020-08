Spyker staat (weer) op uit de dood: ‘Volgend jaar drie nieuwe modellen’

Volgens Spyker zal deze nieuwe ontwikkeling hen in staat zal stellen om niet alleen de C8 Preliator in productie te nemen, die voor het eerst werd onthuld op de Autosalon van Genève 2017, maar ook de D8 Peking-to-Paris SUV en de B6 Venator. De eerste nieuwe Spyker die in productie gaat, is de C8 Preliator.

Spyker gaat een aftersalesafdeling en servicefaciliteiten opzetten in de nieuwe Duitse fabriek, waar ook eigenaren van de 265 Spyker-straatauto’s die tot nu toe zijn gebouwd, terechtkunnen. In 2021 staat ook de opening van een nieuwe ‘Flagship Store’ gepland in Monaco, gevolgd door meerdere dealers wereldwijd. Spyker kwam in grote financiële problemen nadat het Saab overnam van General Motors in 2010, waardoor het bedrijf failliet ging. De autofabrikant keerde in 2015 terug, maar bleef met financiële problemen kampen.