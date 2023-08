Spannend studiemodel vol hints: wordt dit de nieuwe Opel Manta?

Dat Opel werkt aan een moderne versie van de legendarische Manta, is een publiek geheim. Die auto wordt echter geen lage tweedeurs coupé, maar een vijfdeurs crossover met een aflopende daklijn: precies de elementen die het merk vandaag laat zien in een nieuw studiemodel: de Opel Experimental.

Officieel is de Experimental concept car een manier voor het merk om te laten zien hoe de toekomst van Opel er ongeveer uit gaat zien. “De Opel Experimental is een vooruitblik op toekomstige modellen en technologieën, op het toekomstige design, zelfs op een nieuw tijdperk en de toekomst van het merk”, aldus Florian Huettl, de CEO van het merk.

Volledig scherm De Opel Experimental hint naar een grote, vijfdeurs crossover met een aflopende daklijn in de stijl van de Peugeot 408 © Opel

Maar wie tussen de regels door leest, weet dat dit studiemodel wel meer is dan een vluchtige futuristische vingeroefening. De vormen van de auto die het merk vandaag onthult, passen namelijk precies in de aankondiging die Opel eerder al deed. Het merk werkt aan een nieuwe interpretatie van de Manta, maar dan op een moderne manier.

Het is inmiddels bekend dat die nieuwe Manta geen lage coupé wordt zoals de generaties die Opel maakte in de jaren ’70 en ’80. In plaats daarvan werkt de Duitse fabrikant aan een coupé-achtige crossover, in de stijl van modellen zoals de Peugeot 4008, de Renault Rafale en bijvoorbeeld de Volkswagen ID.5. Die auto’s combineren een hoge rijpositie met een enigszins sportief uiterlijk en een aerodynamisch gevormd koetswerk. Binnenkort gaat Opel dus ook een stuk van die taart opeisen.

Volledig scherm De nieuwe Manta wordt, in tegenstelling tot deze klassieker uit de jaren '70, geen lage tweedeurs coupé © Opel

Duidelijke hints

,,Veel van de elementen van het ontwerp van de Opel Experimental en de mentaliteit erachter worden zichtbaar in toekomstige productieauto’s”, bevestigt Opel-ontwerper Mark Adams. Hoewel de uiteindelijke productie-Manta waarschijnlijk iets minder extreem zal zijn vormgegeven (denk aan kleinere wielen, een groter glasoppervlak en bijvoorbeeld de komst van buitenspiegels) zie je hier al een duidelijke hint naar de globale vormen van de uiteindelijke Manta. Eenzelfde soort glazen bol gaf Opel eerder met de GT X Experimental uit 2018: die auto gaf een vooruitblik naar de huidige Mokka en liet al duidelijk de basisvormen van dat model zien.

Volledig scherm Het GT X Experimental-studiemodel uit 2018 liet stiekem al vrij duidelijk zien hoe de huidige Opel Mokka er uit zou zien. De nieuwe Experimental blikt vooruit op een groter model © Opel

Bij de nieuwste Opel Experimental merk noemt met name de vernieuwde ‘Opel Vizor’ als een herkenbaar element van de komende modellen: die term gebruikt het merk voor het zwarte element in de neuzen van zijn auto’s, waar onder meer de koplampen en het logo in zijn ondergebracht. Nieuw, zo zegt Opel, zijn de extra verlichte elementen die ook terugkomen aan de achterkant van de auto – waar het onlangs vernieuwde Opel-logo wordt vervangen door letters. Ook bevat de nieuwe generatie van de ‘Vizor’ voortaan de sensoren voor diverse rijhulpsystemen, zoals lidar, radar en camerasystemen.

Volledig elektrisch met vierwielaandrijving

Opel benadrukt diverse malen dat de Experimental een volledig elektrische auto is. Het merk werkt aan een volledig uitstootvrije lijn aan modellen en het ligt in de lijn der verwachting dat de toekomstige Manta ook batterij-elektrisch zal zijn. De conceptuele crossover is gebaseerd op het nieuwe platform dat moederbedrijf Stellantis heeft ontwikkeld, en Opel hint op de aanwezigheid van elektrische vierwielaandrijving. Ook dat is steeds vaker al beschikbaar op andere modellen in dit segment.

Volledig scherm De Opel Experimental © Opel

Verder bevat de Experimental nog een aantal elementen die inderdaad vooral experimenteel zijn. Zo kan het stuur naadloos worden weggeklapt wanneer het niet nodig is, dankzij een elektronisch aanstuursysteem. Dat is te veel toekomstmuziek voor een Opel die binnen afzienbare tijd op de markt komt. Ook het idee dat Opel af ziet van conventionele displays is voorlopig niet heel waarschijnlijk: in het studiemodel wordt de informatie van bijvoorbeeld het multimediasysteem gepresenteerd met behulp van projectietechnologie, maar die is veelal nog niet goed genoeg voor gebruik in productiemodellen. Interessant is de vondst van schermpjes in de deuren, die bijvoorbeeld kunnen waarschuwen voor achteropkomende fietsers.

Opel laat de Experimental aan het grote publiek zien op de IAA-autoshow in München, komende september. Wanneer de nieuwe generatie Opel Manta officieel wordt voorgesteld is nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid staat die voor 2024 op de rol.

Volledig scherm De Opel Experimental kijkt vooruit naar een grote crossover met een aerodynamsiche daklijn © Opel