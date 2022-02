Spaanse politie schiet op Belgische die door wil rijden na verkeerscontrole

De Spaanse politie heeft in Valencia de auto van een Belgische vrouw beschoten, toen zij bij een controle niet over een geldig rijbewijs bleek te beschikken en tot driemaal toe met haar wagen probeerde te ontsnappen. De politie wist haar keer op keer klem te rijden, maar bij de vierde vluchtpoging vuurde een agent tien kogels af op haar voertuig.

De vrouw reed zondag met haar Volvo C70 cabriolet door de wijk Cabanyal in Valencia. Met haar opvallende rijstijl trok ze de aandacht van de politie, die de wagen stopte ter controle. Toen de vrouw een kopie van haar rijbewijs toonde, bleek dat een ongeldig document om in Spanje mee te mogen rondrijden.



Daarop raakte de vrouw in paniek en vluchtte zij weg. De politie zette de achtervolging in en slaagde erin de vrouw in te halen en opnieuw tot stoppen te dwingen. De Belgische liet zich echter niet zomaar tegenhouden. Zij ontsnapte een tweede keer en nadien ook nog een derde keer.

Niet te stoppen

Toen de agenten de vrouw voor de vierde keer op de hielen zaten, was een hen het beu. Hij vuurde tien kogels af op de banden van de Volvo. Ook dat kon de vrouw niet stoppen. Een volgende vluchtpoging strandde echter al na enkele meters, omdat haar banden aan flarden waren geschoten.



De schietpartij vond volgens het lokale media plaats omstreeks 14 uur, in een deel van de stad waar veel voetgangers rondliepen en auto’s reden. ,,Het had in een tragedie kunnen eindigen”, klinkt het. ,,De kogels hadden hun doel kunnen missen of kunnen afketsen”, schrijft de krant Marca.

Parkeerplaats

De 44-jarige vrouw werd gearresteerd. Haar wordt verweten een van de agenten aan te hebben willen rijden en is overgedragen aan justitie in Valencia. De Belgische verklaarde aan de politie dat ze op zoek was naar een parkeerplaats toen de politie haar stopte, vervolgens bang werd en in paniek raakte. Op de Facebookpagina van de krant Levante-EMV reageren de lezers verdeeld op het incident.



,,Fantastisch gedaan van de politie”, zegt een lezer. “Tijdens haar pogingen om te ontsnappen had ze een dodelijk ongeval kunnen veroorzaken. De vrouw moet opgesloten worden.” Anderen leggen meer de nadruk op het politiegeweld, dat volgens hen overdreven is. ,,Tien kogels. Zelfs in Hollywood-films schiet je niet zoveel om een band lek te schieten. Wat de vrouw deed is niet oké, maar de politieactie stemt ook tot nadenken.”

