Snelwegheld krijgt hoge onderscheiding voor heroïsche actie op A28

Hoe een criminele bende schatrijk werd door rode diesel om te vormen tot legale witte

Een Nederlands crimineel netwerk kocht de afgelopen vier jaar vier pompstations in Vlaanderen, waarvan zeker één betrokken is bij grootschalige dieselfraude in België. Volgens de Belgische belastingdienst werden tientallen miljoenen euro’s aan accijnzen ontdoken.

5 maart