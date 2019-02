Snelheidslimiet Duitse Autobahn scheelt 140 verkeersdoden

Dat hij daarmee wegkomt, heeft vooral te maken met het feit dat er weinig studies zijn gedaan naar het effect van een snelheidslimiet in Duitsland. De studie van Der Spiegel toont echter aan dat er nog heel wat te winnen valt qua verkeersveiligheid. Tot 140 sterfgevallen per jaar kunnen worden voorkomen door de invoering van een algemene snelheidslimiet op de snelweg.

Het blijkt dat er weliswaar niet minder ongevallen gebeuren, maar dat wel de impact van de ongelukken veel minder ernstig is. Deze bevinding is ook in overeenstemming met ervaringen na het opleggen van snelheidslimieten op twee stukken autoweg in Brandenburg en Nordrhein-Westfalen. In beide gevallen nam het aantal gewonden en doden na de invoering ervan sterk af.

Volgens de berekening gebeuren er na de invoering van een snelheidslimiet jaarlijks 234 dodelijke ongevallen met gemiddeld in totaal 268 doden. De officiële statistieken registreerden 409 verkeersdoden op snelwegen in 2017. Het verschil is dus 141 mensenlevens. In totaal komen in Duitsland jaarlijks 3200 mensen om het leven in het verkeer.