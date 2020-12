Snel toeslaan of laten staan? De ‘voordelige’ Volkswagen ID.4 getest

VIDEO / RIJ-IMPRESSIEVolkswagen zette alles op alles om de nieuwe ID.4 nog dit jaar naar Nederland te krijgen. Dat is gelukt: wie de elektrische SUV dit jaar nog leaset, profiteert op de valreep van de lage 8 procent bijtelling. Dat is aantrekkelijk, maar is hij goed genoeg om nu meteen toe te happen?

Als het verkopen van auto’s een tactisch spel zou zijn, maakt Volkswagen Nederland een briljante move door de nieuwe ID.4 toch nog dit jaar op de markt te brengen. Oorspronkelijk zou de grotere elektrische auto van VW pas volgend jaar bij ons de weg op gaan, maar na wat aandringen van de vaderlandse importeur staan er toch nog in 2020 een paar duizend stuks op Nederlands kenteken. Dat is in theorie goed nieuws voor de zakelijke rijder die nog snel wil profiteren van het huidige bijtellingstarief van 8 procent (tot de eerste 45.000 euro van de cataloguswaarde), voordat het na 1 januari 2021 stijgt naar 12 procent. De vraag is alleen: is dat financiële meevallertje reden genoeg om meteen je handtekening te zetten bij de Volkswagen-dealer?

De sterren staan in ieder geval goed voor de ID.4: hij springt in een gat waar nu nog niet zo veel elektrische auto’s te koop zijn. Met z’n lengte van 4.58 meter is hij bijvoorbeeld groter dan veel huidige middenklasse-modellen zoals de Kia e-Niro, de Tesla Model 3, de Hyundai Kona Electric en de Nissan Leaf. Ook de Volkswagen ID.3, die weliswaar op dezelfde bodemplaat staat, is met 4.26 meter een flink stuk compacter. Ten opzichte van andere grote modellen zoals de Audi E-Tron, de Volvo XC40 P8 en Mercedes-Benz EQC heeft de ID.4 zijn prijs juist weer mee: voorlopig begint de prijslijst van de Volkswagen bij 47.340 euro, waar de genoemde alternatieven pas voor zo’n 60.000 euro hun bed uit komen.

Qua formaat en kosten heeft de ID.4 momenteel alleen iets te duchten van de grotere én goedkopere Aiways U5 uit China, maar van die elektrische nieuwkomer zal niet iedereen even blij worden. Overigens: volgend jaar zijn de kaarten opnieuw anders geschud, want dan volgt een hele lading e-auto’s in grofweg hetzelfde segment. Denk dan aan de Skoda Enyaq iV (die qua techniek en grootte vrijwel gelijk is aan de ID.4), maar ook aan de Tesla Model Y, de Ford Mustang Mach-E en de Hyundai Ioniq 5. Wie in 2021 aan het langste eind trekt zullen we volgend jaar zien, maar vooralsnog lijkt de ID.4 klaar voor een vliegende start.

Vanaf 47.340 euro

Wie dit jaar interesse heeft in een ID.4, kan kiezen uit twee versies. Voor de genoemde 47.340 euro staat de uitvoering 1ST klaar, die al prima is uitgerust met onder meer 20-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, een ingebouwd 10-inch aanraakscherm met navigatie en spraakbediening, een rijstrookassistent en adaptieve cruise control. Wie een ruimer budget heeft, komt uit bij de ID.4 Max (vanaf € 56.940) met 21-inch wielen, een groter touch screen (12-inch), beter verstelbare stoelen, een draadloze smartphonelader en een glazen panoramadak – dat jammer genoeg niet open kan.

De grootste nieuwigheid (een optie, maar standaard op ‘de Max’) is echter het head-up display, een projector in het dashboard die de belangrijkste reisinformatie voor je neus op de voorruit laat verschijnen. Dat principe bestaat al langer, maar de ID.4 voegt er als één van de eerste auto’s augmented reality aan toe, ofwel bewegende elementen die als het ware in de omgeving zijn geplaatst.

Schakel de navigatie in en het systeem laat door middel van geanimeerde pijlen zien welke rijstrook of afslag je moet hebben. Maar het kan bijvoorbeeld ook laten zien of de ID.4 op een versmalde rijstrook past bij wegwerkzaamheden en visueel bevestigen dat de rijhulpsystemen de voertuigen vóór je hebben gezien. En dat alles perfect in je blikveld, zonder een irritante overdaad aan informatie: dit systeem is een bijzonder prettige toevoeging aan de rust je die als bestuurder ervaart.

Géén 502 kilometer

Volgend jaar volgen minder luxe uitrustingsniveaus die de prijs van de ID.4 zullen drukken, net als kleinere accupakketten en minder sterke elektromotoren. Alle exemplaren die in 2020 op de weg gaan, zijn namelijk voorzien van de voorlopig sterkste elektromotor (150 kW / 204 pk) die goed is voor prima prestaties. Enorm indrukwekkende sprinttijden zoals bij Tesla hoef je niet te verwachten, daarvoor is de ID.4 te zwaar en mist hij motorvermogen. Heel vlot voelt de grote familie-auto dan ook niet aan, wat te denken geeft voor de minder krachtige versies. Overigens volgt er voor de scheurneuzen ook een sterkere ID.4 GTX met vierwielaandrijving en twee motoren.

Nog een zekerheid voor de eerste lading ID.4’s: ze hebben allemaal het grootste accupakket met een inhoud van 77 kilowattuur. Daarmee komt de vijfzits SUV volgens de officiële metingen zo’n 502 kilometer ver, al geldt dat vooral op een zonnige dag met zomerse omstandigheden. Op een frisse decembermorgen voorspelt de boordcomputer eerder een reikwijdte van ongeveer 360 kilometer per laadbeurt.

Dankzij een driefaselader duurt het met 11 kilowatt zes uur en een kwartier om van helemaal leeg tot 100 procent te laden, terwijl snelladen met maximaal 125 kilowatt gaat. Dat is adequaat om van 20 tot 80 procent acculading te gaan in een half uurtje, maar de snelheid van de ID.4 is niet wereldschokkend: volgend jaar volgen concurrenten van Tesla en Hyundai / Kia die naar verluidt met gemak het dubbele halen. Hier had Volkswagen, gezien het feit dat ze vrij laat zijn met volledig elektrische auto’s, een duidelijker statement kunnen maken.

Vouwwagen

Ten opzichte van z’n kleinere broer (de ID.3) is ‘De Vier’ zo’n 10.000 euro duurder, maar voor die meerprijs krijg je wel een veel handiger auto. Ten eerste heb je op de achterbank en in de bagageruimte nóg meer plek dan in de toch al niet krappe ID.3, met name de beenruimte voorin en achterin is indrukwekkend. Een groot pluspunt is bovendien dat de ID.4 een geremde aanhanger van 1.000 kilo mag trekken, terwijl de ID.3 slechts een fietsendrager van 75 kilo aan kan. Dat maakt de ID.4 in één klap veel geschikter als allround familieauto, al was het maar voor die twee ritjes met de vouwwagen per jaar. Een vergelijkbare Tiguan op benzine of diesel zou nog meer gewicht aankunnen (en twee extra passagiers in het geval van de langere Tiguan Allspace), maar die biedt geen fiscale voordelen.

De sterren staan dus – voorlopig – zéér gunstig: volgend jaar krijgt hij hele stevige concurrentie voor zijn kiezen, maar voor nu komt de Volkswagen ID.4 met stip binnen in de top tien van beste elektrische auto’s die je op dit moment kunt kiezen. Hij is zeer ruim, comfortabel, vlot, goed inzetbaar en aangenaam modern. Dankzij de geslaagde software-updates (die reeds geleverde ID.3’s ook nog krijgen) werkt zelfs de zo verguisde spraakbediening eindelijk naar behoren. Dus, mocht je leasebudget het toestaan: reden genoeg om snel toe te slaan.

Voorin, achterin en in de bagageruimte: de Volkswagen ID.4 biedt bovengemiddeld veel ruimte

