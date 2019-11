‘Slechts zes procent van alle autokilometers wordt gereden met 130 km/u’

Dat blijkt uit een analyse die Flitsmeister maakte van het Nederlandse rijgedrag. De dienst keek naar de 650 miljoen kilometers die in een periode van vier weken gereden werden en concludeerde dat slechts in zes procent van de gevallen 130 kilometer per uur werd gereden.



Het zou nuttig zijn als deze bevindingen worden bekeken in het licht van het kabinetsvoornemen om de maximumsnelheid te verlagen om de uitstoot van stikstof te reduceren, stelde Jorn de Vries van Flitsmeister tegenover BNR Nieuwsradio. Volgens hem betekent een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur een te verwaarlozen winst van 0,34 procent stikstofreductie.



De gegevens zijn volgens Flitsmeister niet bedoeld om de voorgestelde maatregelen af te schieten. De dienst wil naar eigen zeggen vooral een objectief inzicht creëren en eventueel met behulp van data meedenken over oplossingen. Stikstofexperts menen overigens dat de data van Flitsmeister weinig zeggen. Volgens hen is er in het rapport Remkes al rekening gehouden met het feit dat mensen met verschillende snelheden rijden.