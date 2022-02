Slapeloze nachten door herrie van illegale straatracers: ‘Je moet ze op heterdaad betrappen’

Bij een beetje mooi weer in het weekend weten ze al dat het een lange nacht wordt. Dan verzamelen zich een paar honderd autoliefhebbers met hun snelle wagens op bedrijventerrein Prisma, onder de rook van Zoetermeer. Met fastfoodzaken, autowascabines en afgelegen, rechte asfaltwegen een ideale plek voor een race. Wat eten en drinken, de auto’s poetsen en dan elkaar aftroeven met veel pk’s onder de glimmende motorkappen. Een beetje zoals in die actiefilmserie The Fast and the Furious. Maar even verderop draaien honderden mensen zich wanhopig om in hun bed.