‘Slaapliedje van motorgeluid wiegt baby in elektrische auto wél in slaap’

Volgens Nissan, dat opdracht gaf voor het slaapliedje, neemt meer dan de helft van de ouders hun baby’s af en toe mee in de auto om ze in slaap te laten vallen. De ‘slaapritjes’ duren volgens de Japanse autofabrikant 20 tot 25 minuten en zijn gemiddeld acht kilometer lang.

Zeven van de tien door Nissan onderzochte ouders zeiden te denken dat het alleen de beweging van de auto was die baby’s hielp in slaap te vallen, maar onderzoek wijst uit dat het geluid van de motor een belangrijke bijdrage levert.

Hypnotiserend geluid

Het ‘slaapliedje’ bestaat uit geluiden die gewoonlijk zijn te horen in een auto met een benzine- of dieselmotor en is ontworpen om baby’s in slaap te helpen vallen door een ‘hypnotiserend geluid’ te creëren. Het gaat om vijf slaapliedjes die drie minuten duren.

De nummers zijn opgenomen in een studio in Bedfordshire, Engeland. Een Nissan Qashqai en een Nissan LEAF zorgden voor de rij- en motorgeluiden. Onderzoekers zeggen dat wanneer het via een autoradio in een elektrisch voertuig wordt afgespeeld, dit dezelfde impact op een slapende baby heeft als een rit in een auto met een verbrandingsmotor.