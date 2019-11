‘Slaap-pakket’ in nieuwe Skoda Octavia

Skoda heeft in Praag de vierde generatie van de Octavia onthuld. De auto, die de afgelopen jaren in Nederland favoriet was bij leaserijders en particulieren, is 2,2 centimeter langer geworden. Hij biedt nu nog meer ruimte voor inzittenden en bagage.

In de zomer van 2020 komt de nieuwe Octavia naar Nederland. Uiteraard kon Skoda het niet laten om weer enkele slimmigheden in te bouwen. Opmerkelijk is het zogenoemde slaap-pakket dat bestaat uit extra comfortabele hoofdsteunen op de achterbank en zachte dekentjes. De in het voorportier geïntegreerde parapluhouder, een klassieker, is gebleven. Maar hij biedt nu ook ruimte voor een borstel. Ook handig is de nieuwe, automatisch oprollende afdekhoes van de Combi.



Optioneel zijn led-koplampen met Matrix-technologie: slimme computertechniek die bij groot licht verblinding van andere weggebruikers voorkomt. De koplampen ‘begroeten’ de eigenaar ook als hij of zij komt aanlopen. Ook nieuw zijn dynamische richtingaanwijzers, die bewegen om de rijrichting beter te benadrukken.

Veel binnenruimte

Ruimte is altijd al een sterk punt geweest van de Octavia, maar de nieuwe generatie belooft nog meer knieruimte voor de achterpassagiers en de toch al grote bagageruimte is verder gegroeid naar 640 liter voor de stationwagon (Octavia Combi) en 600 liter voor de hatchback. De Skoda is voor het eerst leverbaar met ergonomische stoelen die kunnen verwarmen, ventileren én masseren.

De vernieuwde klimaatregeling is voor drie zones apart in te stellen. Op het nieuwe, multifunctionele stuur kunnen veertien verschillende functies worden bediend via druk- en scrollknoppen. Het ontwerp van het dashboard is geïnspireerd op de vormgeving van de nieuwe grille en bevat een vrijstaand, centraal beeldscherm. De digitalisering is zichtbaar in het nieuwe head-updisplay en twee 10 inch-beeldschermen.

Het vernieuwde infotainment biedt de mogelijkheid om Apple Carplay voortaan draadloos te gebruiken. Bovendien is de auto leverbaar met maximaal 5 USB-C-poorten en een 230V-aansluiting.

Nieuwe automaat

De Octavia kan als eerste Skoda worden geleverd met een nieuwe DSG-automaat met shift-by-wire-technologie. De schakelpook is niet langer mechanisch gekoppeld aan de transmissie, maar elektronisch. De traditionele keuzehendel van deze transmissie heeft daarom plaatsgemaakt voor een compacte schakelmodule op de middenconsole.

Er zijn ook nieuwe rijhulpen. Collision Avoidance Assist kan met stuuringrepen een botsing voorkomen. Exit Warning waarschuwt voor naderend verkeer wanneer de bestuurder de deur wil openen om uit te stappen. Hands-on-Detect houdt nauwkeurig in de gaten of de bestuurder de handen op het stuur houdt en Emergency Assist kan de auto zelfstandig tot stilstand brengen wanneer de bestuurder daartoe zelf niet meer in staat is.

Bij de krachtbronnen is er ook nieuws. Naast de bekende benzinemotoren zijn er aardgasversies (CNG), maar ook plug-inhybrides én mild-hybrides. De plug-inhybride koppelt een 1.4 TSI benzinemotor aan elektrische aandrijving en komt in twee vermogensvarianten: 150 kW/204 pk of 180 kW/245 pk. Beide worden geleverd met een 6-traps DSG-automaat.

Er komen twee mild-hybrids: de 81 kW/110 pk sterke 1.0 TSI en de 115 kW/150 pk sterke 1.5 TSI met 7-traps DSG. Beide zijn gekoppeld aan een 48 volt mild-hybrid systeem dat energie recupereert tijdens het afremmen op de motor en vervolgens de 48-V lithium-ion-batterij voedt met de vrijgekomen energie. Met die elektrische energie kan de Skoda onder bepaalde omstandigheden ‘zeilen’ met de motor uit: voor een nog lager brandstofverbruik, of juist extra accelereren. De 140 kW/190 pk sterke 2.0 TSI wordt standaard geleverd met vierwielaandrijving en 7-traps DSG-automaat. De CNG-versie, die op aardgas rijdt, heeft een 96 kW/130 pk sterke 1.5 TSI-motor. In deze auto zijn een kleine benzinetank en drie CNG-tanks ingebouwd.

