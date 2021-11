Skoda Karoq vernieuwd: duurzame materialen en extra veiligheid

Vier jaar na de introductie van de Karoq heeft Skoda zijn SUV vernieuwd. Zowel het in- als exterieur is aangepakt en er is extra geïnvesteerd in de veiligheid en duurzaamheid.

Skoda’s concurrent van onder meer de Nissan Qashqai, Seat Ateca en Hyundai Tucson krijgt een vernieuwd front met daarin een nieuwe, grotere grille. Het rooster is niet alleen groter, Skoda geeft het geheel namelijk een meer hexagonale vorm en zet ‘m meer rechtop. Aan weerszijden van de grille zijn nieuwe koplampen te zien. De led-dagrijverlichting is voortaan in twee ongelijke delen vormgegeven en led-matrix koplampen zijn nu een optie.

Nieuw zijn ook de dynamische richtingaanwijzers, die bijvoorbeeld Audi en Hyundai al langer toepassen. Binnenin zijn de stoelen verbeterd, zegt Skoda. Ander nieuws betreft het Eco-pakket dat ‘duurzame materialen’ zoals uit gerecyclede PET-flessen als stoelbekleding toepast.

Het digitale instrumentarium is vanaf medio volgend jaar standaard. Dan gaat het om het 8-inch grote exemplaar, want de 10,25-inch grote Virtual Cockpit blijft een optie. Verder is het infotainment, met 8- of 9,2-inch grote schermen, van een nieuwe generatie en het draait op nieuwe software.

Ramen en panoramadak gaan automatisch dicht

Ook met de veiligheid is de Karoq weer helemaal up-to-date. Zo is Crew Protect Assist een optie: als de sensoren van dit systeem een plotselinge remactie vaststellen of een aanrijding zien aankomen, gaan de ramen en (eventueel) het panoramadak automatisch dicht. Tegelijkertijd worden de gordels strakker getrokken en gaat de alarmverlichting aan. Na een aanrijding voorkomt Multi Collision Brake het ongecontroleerd doorschieten van de auto.

Ook is er Hands-on Detect. Als de auto merkt dat het stuur 15 seconden of langer niet wordt vastgehouden, kan Emergency Assist de alarmlichten activeren en de auto automatisch tot stilstand brengen in de huidige rijstrook. Helaas wordt er dus niet automatisch naar de vluchtstrook gereden.

De vernieuwde Skoda Karoq komt volgend jaar naar Nederland. De prijzen zijn nog niet bekend.

