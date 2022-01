Skoda Enyaq nu ook als Coupé, kan een caravan van 1.400 kg trekken

De Enyaq Coupé komt er ook als sportieve RS en is dus de eerste volledig elektrische RS-variant van Skoda. In totaal biedt Skoda keuze uit vier motorvarianten. Wat ze gemeen hebben is een rankere daklijn met een glasoppervlak dat bijna naadloos overgaat in de achterruit. Doordat het model nog beter gestroomlijnd is en iets minder weegt, belooft Skoda een groter rijbereik in vergelijking met de gewone Enyaq.