Selfie-video nekt Duitsers na illegale autorace met pieksnelheid van 305 kilometer per uur

Video Duitse twintiger in ‘racewagen’ rijdt voorganger dood met 232 km/u: 3,5 jaar cel

8 april Een 24-jarige snelheidsduivel uit het zuiden van Duitsland is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar voor wat Duitse media een ‘horrorcrash’ noemen. De man knalde eind 2019 op de snelweg A9 bij Ingolstadt met extreem hoge snelheid op de wagen die voor hem reed. De 22-jarige bestuurder van de Audi A4 raakte levensgevaarlijk gewond en bezweek even later aan zijn verwondingen.