Seks in de auto leidt tot botsing, maar wie zat achter het stuur?

Het was rond 17.30 uur, toen de politie werd opgeroepen naar een kruispunt waar de verkeerslichten waren uitgevallen. Een 70-jarige Duitser bleek daar met zijn groene Audi ingereden op de zwarte Hyundai van een 53-jarige vrouw, waarna een discussie ontstond over wie er voorrang had.

Omdat de zeventiger in het gezelschap was van een jongedame, vroegen de agenten zowel aan hem als aan haar wie achter het stuur zat. Hun antwoord was niet duidelijk, dus bleven de agenten doorvragen. De jongedame gaf uiteindelijk toe dat ze tijdens het rijden op de schoot zat van de bestuurder en dat ze geslachtsgemeenschap hadden. “Sturen, schakelen en remmen deden we samen”, klonk het. Vervolgens bleek dat geen van beiden over een geldig rijbewijs beschikte, meldt de politie van Duisburg. Het tweetal zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden voor de feiten. Bij de botsing raakte niemand gewond.