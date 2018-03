Seat slaat de vleugels uit

Het wordt druk in de lucht: Tsjechië laat ook twee auto's met vleugels opstijgen

29 maart De Nederlandse firma PAL-V heeft de certificering van zijn vliegende auto nog niet eens rond, of de concurrentie dreigt het merk al te overvleugelen. Het gaat om de firma AeroMobil, die over twee jaar met een vliegende auto de lucht in wil.