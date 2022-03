Science fiction? De vliegende auto komt er écht, bijna alle seinen op groen voor landingsbaan in Meerkerk

Over de A27 rijden en bij Meerkerk aansluiten in de file richting Breda of Utrecht? Dat is straks verleden tijd, voorspelt Marco van den Bosch, vicepresident van fabrikant PAL-V ambitieus. Wie het wil en wie het kan betalen kan dan in Meerkerk overstappen op een vliegende auto en het laatste stuk door de lucht afleggen. Dat klinkt futuristisch, maar volgens PAL-V is het dichterbij dan we denken.