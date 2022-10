Scheuren door verkeersdrempel: ‘Mijn huis is er niet veel beter aan toe dan huizen met aardbevingsschade’

Ismahan is wijkagent op bedrijven­ter­rein: ‘Daar kunnen de boven- en onderwe­reld samenkomen’

Ze noemt zichzelf een ‘professioneel bemoeial’ dat als klein meisje al wist dat ze later bij de politie zou gaan. Daar had Ismahan Bilici zo’n rotsvast vertrouwen in dat ze zelfs nooit over een plan B heeft nagedacht. Dat uniform moest en zou er komen. Sinds juli dit jaar is ze wijkagent bedrijventerreinen en ondermijning voor de Hoeksche Waard.

18 oktober