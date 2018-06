Schakelaar tegen autodiefstal

Ik heb een tip om autodiefstal te voorkomen. Mijn auto op LPG startte vroeger op benzine en schakelde enkele seconden later over op LPG. Om diefstal te voorkomen had ik een schakelaar aangebracht die de benzinepomp onderbrak, waardoor starten onmogelijk werd. Ook in mijn huidige auto heb ik zo'n schakelaar waarvan de plaats alleen bij mij en mijn vrouw bekend is. Het aanbrengen is een fluitje van een cent en een garagebedrijf kan dit ook doen. Een dief heeft geen half uur de tijd om uit te zoeken waar de schakelaar zit.