Ruimer, mooier en slimmer: de nieuwe Volvo V60

De nieuwste generatie V60 heeft op het eerste gezicht veel weg van een ietwat gekrompen V90. Volgens het Zweedse merk is de nieuwe V60 zowel voorin als achterin ruimer dan voorheen en is het de ruimste auto in zijn klasse. De bagageruimte bedraagt 529 liter. Een flinke toename ten opzichte van de 430 liter van zijn voorganger.

Standaarduitrusting

Veiligheid

Het City Safety-systeem is standaard op elke V60 en herkent fietsers, voetgangers en grote dieren, ook in het donker. Een wereldprimeur is volgens Volvo dat het systeem ook automatisch remt om de impact bij frontale botsingen te reduceren. Bovendien kan de V60 semi-autonoom rijden.

Vanaf 43.995 euro

De V60 is voorlopig leverbaar met vier krachtbronnen: twee benzine-uitvoeringen en twee diesels. In een later stadium is de V60 ook leverbaar als plug-in hybride. De prijzen beginnen bij 43.995 euro. Voor dat bedrag krijg je een T5 Geartronic Momentum of een D3. Het topmodel is de T8 AWD Twin Engine. De 390 pk sterke plug-in hybride kost minimaal 58.995 euro. De nieuwe Volvo V60 staat vanaf komende zomer in de showroom.