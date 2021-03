Ruimer en praktischer: Porsche heeft de Taycan Cross Turismo nu officieel onthuld

Porsche heeft de Taycan Cross Turismo nu officieel onthuld. Dit is de hogere en ruimere versie van de de volledig elektrische sportauto. Hij belooft in elk geval meer gebruiksvriendelijkheid en Erik Kouwenhoven van onze autoredactie heeft er onlangs al mee gereden .

De nieuwkomer is een modieus ‘hoog-op-de-poten-model’. Het verschil in bodemvrijheid loopt met het optionele Off-road-pakket op tot maximaal 30 mm, maar kan ook worden geminimaliseerd. De Cross Turismo heeft standaard luchtvering, in tegenstelling tot de reguliere Taycan. Met 1.409 mm is hij in de basis iets hoger dan een gewone Taycan (1.395 mm).

Net als de Panamera Sport Turismo is de Taycan Cross Turismo in feite een stationwagon. In het geval van de Taycan levert dat meer praktisch voordeel op dan bij de Panamera, die in alle gevallen een grote hatchback-klep heeft. Aangezien een reguliere Taycan het moet doen met een kleine sedan-achterklep, is de Cross Turismo dan ook aanzienlijk praktischer. Zo heeft hij een verder naar achteren doorlopende daklijn, een grotere achterste zijruit, een dakspoiler en een achterruitenwisser.

Achter de achterklep biedt de Cross Turismo 446 liter bagageruimte. Ter vergelijking: een normale Taycan moet het met 366 liter doen. Bovendien kan de bank plat, waarna er een forse 1.212 liter aan bagage in de stoerste Taycan verdwijnt. In de neus is ook nog steeds 82 liter beschikbaar. Achterpassagiers profiteren van 45 mm meer hoofdruimte: dat scheelt nogal.

Technisch identiek

Technisch is de Cross Turismo vrijwel identiek aan de reguliere Taycan. Toch is er één groot verschil: de basisversie. De Cross Turismo heeft altijd vierwielaandrijving en de basisversie heet daarom ‘Taycan 4’. Die kenden we nog niet, want tot nu toe was de Taycan 4S de minst krachtige vierwielaandrijver.

De tweemotorige Taycan 4 levert 380 pk ‘continu’ en 476 pk in overboost. Dat is precies evenveel als de achterwielaangedreven basis-Taycan met de grote Performance-Accu Plus met één motor kan leveren. Om het extra gewicht en de afgenomen luchtweerstand te compenseren, is die grotere accu standaard op de Cross Turismo.

Met een 0-100 km/h sprint in 5,1 seconden is deze eenvoudigste Taycan Cross Turismo nét even sneller dan de achterwielaangedreven Taycan. De topsnelheid ligt met 220 km/h wel iets lager. Porsche geeft een WLTP-bereik op van maximaal 456 km en een verbruik van tussen de 26,4 en 22,4 kWh/100 km.

De rest van het aanbod is bekend, al wijken de actieradius- en acceleratiecijfers iets af vanwege de hogere koets en het hogere gewicht van de Cross Turismo. Uitgaande van de vermogenscijfers in overboost komt de Taycan 4S tot 571 pk, de Turbo tot 680 pk en de Turbo S tot 761 pk, waarbij laatstgenoemde in 2,9 tellen van 0 naar 100 knalt. Ter vergelijking: een reguliere Taycan Turbo S doet dat in 2,8 seconden.

Prijzen



Porsche vertelt meteen wat de ruige, praktische Taycan in Nederland moet kosten. De Taycan Cross Turismo is er vanaf €97.400 . Het betreft dan de Taycan 4. De 4S Cross Turismo kost €116.000, de Turbo Cross Turismo €159.300 en de Turbo S Cross Turismo €193.200.

Het prijsverschil tussen het reguliere model en de Cross Turismo varieert met deze prijzen van net geen € 10.000 tot €1.500. Het kleinste prijsverschil geldt daarbij voor de Turbo S en het grootste voor de instapper, maar dat is niet onlogisch. Ten opzichte van de eenvoudigste Taycan biedt de voordeligste Cross Turismo immers niet alleen een ruimere koets, maar ook luchtvering, vierwielaandrijving en een grotere accu. De Cross Turismo staat vanaf mei bij de Nederlandse Porsche Centra.

De fietsendrager op de persfoto’s is overigens speciaal voor deze auto ontwikkeld. Hij kan maximaal drie (elektrische) fietsen aan en de achterklep kan nog steeds open als de drager in gebruik is. Interieurfoto’s zijn nog niet vrijgegeven.

Volledig scherm Porsche Taycan Cross Turismo © Porsche

Volledig scherm Porsche Taycan Cross Turismo © Porsche

Volledig scherm Porsche Taycan Cross Turismo © Porsche

Volledig scherm Porsche Taycan Cross Turismo © Porsche

Volledig scherm Porsche Taycan Cross Turismo © Porsche

Volledig scherm Porsche Taycan Cross Turismo © Porsche