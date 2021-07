Rijke ondernemer wil begraven worden in auto die eigendom was van TopGear-presentator

De rijke Australische ondernemer heeft uit laten rekenen hoeveel geld hij moet reserveren om -wanneer de tijd daar is- begraven te kunnen worden in zijn zeldzame Morgan Aeromax, waarvan er slechts 100 zijn gemaakt. Hij vertelde aan Retromotive magazine dat zijn plannen onder meer omvatten dat de auto wordt geplaatst in een dichtgelaste container van zo'n zes meter die in een enorm gat in de grond wordt neergelaten en wordt bedekt met een betonnen plaat. Allen heeft ook gevraagd om zijn gedeeltelijk gemummificeerde lichaam dan van top tot teen te kleden in krokodillenleer, met één hand op het stuur en in de andere een sigaar. Bij elkaar gaat hem dat een slordige 350.000 Australische dollar kosten.

Allen kocht de zeldzame auto in 2014 voor 265.000 Australische dollar. De eerste eigenaar was tv-ster Richard Hammond, die nu samen met Jeremy Clarkson en James May presentator is van The Grand Tour, een Brits autoprogramma van Prime Video. Allen zei dat hij contact heeft gehad met Hammond en dat die hem vertelde dat hij ‘spijt had dat hij hem ooit had verkocht’.



Het lijkt erop dat de presentator het voertuig nooit meer zal kunnen bemachtigen - of zelfs maar zal zien - als de huidige eigenaar overlijdt.