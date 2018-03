Rijdende stofzuigers gaan lucht in binnensteden zuiveren

AUTOSHOW GENÈVE Vliegende Hollander steelt de show op autosalon Genève

10 maart De 88-ste autoshow van Genève (8 t/m 18 maart) biedt vooral een blik in de toekomst. Zo zet Volvo zijn nieuwe elektrische merk Polestar in de schijn­werpers. Maar het Nederlandse PAL-V steelt de show met zijn vliegende auto. Een rondje over de beursvloer.