Rijden met de Porsche 911 GT3 RS: een precisiewapen

Op de openbare weg loop je namelijk al snel aan tegen de grenzen van de praktische bruikbaarheid van deze Porsche. Binnen tien minuten nadat de auto is opgehaald, lopen we al vast in een file op de A28. Met enige weemoed kijken we naar de snelheidsmeter. De officiële topsnelheid van deze GT3 RS is 312 km/u, maar in de eerste twintig minuten na dat moment blijft onze topsnelheid steken op 9 km/u gemiddeld.

Even verderop in de file opent een ietwat ordinair ogende dame haar raampje en gebaart mij hetzelfde te doen. ‘Hij kan heel hard hè?’ roept ze en samen met haar blonde vriendin barst ze in lachen uit als ze doorrijden. ‘Wacht maar’, denk ik inwendig. 'Straks, als ik van de snelweg af kom, ben ik de snelste van allemaal'.

En dat is ook zo. Nou ja, tot er een verkeersdrempel opduikt. Want dan komen opnieuw beperkingen aan het licht door de laag naar beneden getrokken voorspoiler. De schade blijft beperkt wanneer je schuin over de drempel rijdt en dan is het maar hopen dat de voorzijde een niet al te schrapend geluid maakt. De oorzaak? Deze door de Duitse fabriek geleverde auto is niet voorzien van een ‘noselift’ systeem, waardoor er tussen de voorspoiler en het wegdek net drie vloeitjes passen.

We zouden ook geen lifter mee kunnen nemen, aangezien een titanium rolbeugel de weg verspert naar de plek waar zich normaal gesproken twee achterstoeltjes bevinden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de in- en uitstapprocedure. Want wanneer ik even later de auto in de binnenstad parkeer, zie ik een aantal mensen met een schuin oog in mijn richting turen. Ik open de deur en wil uitstappen, maar je zit zó ontzettend laag in de kuipstoelen van de Porsche en de zijwangen zijn zó ontzettend hoog, dat een 90-jarige bejaarde sneller uit zijn rolstoel is dan ik uit de GT3 RS. Met moeite onderdruk ik een kreunend geluid wanneer ik me uit de zetel omhoog hijs.

Een kwartier later hebben we het eerste praktische punt gevonden van deze auto. De achterspoiler blijkt een prima onderzetter voor de glazen en bierflessen voor een spontane buurtborrel. Maar wanneer ik de prijslijst van de auto erbij pak, halen we het glaswerk er toch maar weer snel vanaf. Deze racewagen voor de openbare weg kost namelijk 202.041 euro. Met een paar opties en het zogeheten ‘Weissach Pakket’ komt de totaalprijs uit op 316.135,00 euro. Meer dan een ton daarvan bestaat uit BPM en RDW.

De volgende ochtend zien we plotseling de GT3 RS weer in al haar schoonheid. Want hoe lelijk sommige mensen deze van koelsleuven, spoilers en splitters voorziene 911 ook vinden, iemand die een beetje houdt van de racerij kan alleen maar respect hebben voor het prachtig functionele uiterlijk van deze meest extreme straatlegale circuitauto van het merk uit Stuttgart. En wanneer we de uitlaatknop op standje oorlog zetten en even later het titanium uitlaatsysteem horen snerpen richting de 9.000 toeren, zijn alle praktische bezwaren van een dag eerder als sneeuw voor de zon verdwenen.

De PDK-automaat klinkt geweldig: sissend en spugend wanneer wordt teruggeschakeld bij lage toerentallen en imposant knallend bij volle belasting. De besturing lijkt nauwkeuriger dan ooit, dankzij de brede voorbanden is het van nature onderstuurde karakter van de auto grotendeels geëlimineerd en de keramische remmen doen hun werk zonder enige moeite en met hoorbaar enthousiasme. Je hoort namelijk een licht schurend geluid wanneer het rempedaal wordt ingetrapt. Ook de rest van de auto lijkt te leven. Opspattende steentjes ketsen hoorbaar tegen de binnenkant van de wielkasten, de motor klinkt bij stationaire toerentallen alsof er een bak stalen knikkers in de cilinders is gegooid en dan zijn er nog de borrelende geluiden van de waterkoeling die je het gevoel geven alsof je in een rijdende cv-ketel zit.

Het draagt allemaal bij aan de beleving en die is er genoeg. Want waar je in een moderne Panamera Turbo soms het gevoel hebt dat je in een dikke Audi zit, is deze auto doordesemd van het DNA van Porsche. De GT3 RS wil altijd maar meer en als je denkt dat je maar even het gaspedaal intrapt, rijd je op de Autobahn al dik over de 200 kilometer per uur. De balans van de auto is ook beter. De zware motor achterin lijkt wel naar het midden verplaatst en de reacties op het gaspedaal zijn zo direct dat je bijna alleen al daarom zou kiezen voor deze atmosferische motor in plaats van de sterkere turbomotor van de 700 pk sterke GT2 RS.

Dat deze GT3 RS ‘MK2’ nauwelijks een paar maanden na de buitenaardse GT2 RS in de showrooms opduikt, is geen toeval. Ze zijn tegelijkertijd ontwikkeld, waardoor ze heel wat gemeenschappelijke onderdelen hebben. Naast hun verbrede koetswerk, dat ze nog steeds lenen bij de Turbo-modellen, delen de twee RS’en ook hun wielophanging die gebruik maakt van stalen kogellagers en vierwielbesturing. Het chassis van de GT3 RS is ook bijna even stijf als dat van een echte racewagen. Buiten het circuit kun je daarentegen nog steeds rekenen op de adaptieve schokdempers (PASM), die standaard zijn, zodat je ook even buiten het circuit kunt gaan lunchen zonder zwevende nieren. Zelfs langere ritten zijn goed te doen, zolang het asfalt maar van redelijke kwaliteit is. Vooral korte oneffenheden worden moeilijk gladgestreken, waardoor trips naar landen met slechte wegen geen aanrader zijn.

In vergelijking met de vorige editie overtreft de nieuwe GT3 RS zijn voorganger met 20 pk. Die krachtinjectie is noodzakelijk want de ‘gewone’ GT3 is immers al goed voor 500 pk. Ook de RS-versie maakt gebruikt van de atmosferische 4,0 liter zescilinder boxermotor, maar doet er dus een vermogensschepje bovenop. De toerenbegrenzer grijpt pas in bij 9.000 omwentelingen. Nog extremer is de door ons gereden variant met het zogeheten Weissach Package. Uitsluitend bedoeld voor wie gewichtsbesparing tot in het extreme wil doorvoeren, want sneller wordt de auto er niet van. Geen milliseconde. Je moet het nog altijd doen met een acceleratie naar 100 km/u in 3,2 seconden. Maar het hoeft niet per se om tijden te gaan. Bij een sportwagen is meer carbon altijd meegenomen. De kans is groot dat ‘ie op het circuit wel sneller is omdat je sneller door de bochten gaat.

De 911 GT3 RS mét Weissach weegt 1.430 kilogram. Dat is 18 kilo minder dan de auto die het pakket niet heeft. Dat komt vooral omdat het dak, de koppelstangen en de stabilisatorstangen van de ophanging uitgevoerd zijn in een kunststof die met koolstofvezel is versterkt. Dat CFRP is net zo licht als koolstofvezel, maar het is goedkoper te fabriceren. Verder is deze uitvoering te herkennen aan de grote Porsche-letters op de achterspoiler. Een motorkap en achtervleugel van carbon zitten er gelukkig ook bij. Je kunt verder nog kiezen voor magnesium wielen. Daarmee bespaar je nog eens 12 kilogram, net als met een rolkooi van titanium. De allerlaatste grammen zijn afkomstig van schakelpeddels en stuurwielafdekking in carbon.

Het was gelukkig allemaal niet voor niets, want Porsche heeft met de nieuwe 911 GT3 RS op de Nordschleife van de Nürburgring dit jaar een nieuwe standaard voor straatlegale racewagens neergezet: Porsche fabriekscoureur Kévin Estre realiseerde een rondetijd van 6.56,4 minuten. Dat is zo’n 25 seconden sneller dan de vorige GT3 RS en slechts 9 seconden langzamer dan de GT2 RS. Tijdens het terugbrengen van onze ‘lizard green’ RS na een mooi weekend rondtoeren hebben we alle tijd om na te denken over deze knappe prestatie. In de file...