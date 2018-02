Rijden met de Audi A7: orgie van hightech snufjes

Laser-koplampen

Elastisch

Maar bovenal is de A7 stil. Dankzij de dubbele ramen, absorberende materialen in de banden en andere akoestische maatregelen, heb je het gevoel dat je in een Mercedes S-Klasse rijdt. De luchtvering helpt daar ook aan mee. Wel heeft de A7 helaas ook het ietwat afstandelijke van Mercedes-Benz. De besturing is wat licht en rubberachtig, de gasrespons mag wat sneller en ook het onderstel en de acceleratie voelen ietwat elastisch aan. Prachtig, heerlijk en comfortabel, maar een BMW-rijder verleid je er niet mee.

Intuïtief

Het interieur met zijn getrapte dashboard is prachtig en intuïtief te bedienen. Voor je neus tref je drie kleurenschermen aan, één in de plaats van de tellers, een ander centraal en daaronder eentje voor de klimaatregeling en andere nevenfuncties. Vooral indrukwekkend is hoe gelikt het allemaal werkt. En dat niet alles achter een menu zit. De A7 heeft gewoon een draaiknop voor het muziekvolume en het van zender of nummer wisselen: heerlijk.

Rij-assistenten

Verder zit de auto bomvol met rij-assistenten. Hij kan in veel situaties zelf sturen, remmen en optrekken. Maar dat de moderne elektronica niet altijd een zegen is, bleek toen in de file een motorrijder hard langs ons heen reed. De auto vreesde een botsing en trok in een milliseconde onze gordels hard aan ter voorbereiding op een ongeval. Handig en verstandig als het echt mis was gegaan, maar nu vooral irritant en onnodig pijnlijk. Het is een van de weinige kritiekpunten, want al met al is de nieuwe A7 een prachtige, luxueuze en comfortabele gran turismo die zijn inzittenden verwent met de modernste snufjes. De Audi A7 is vanaf volgende maand te koop vanaf 89.315 euro.