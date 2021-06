‘Rijden auto’s zuiniger in een tunnel?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Windstromen in een tunnel zijn veel gecompliceerder dan boven de grond en kunnen inderdaad soms bij auto’s leiden tot minder luchtweerstand. Zo ontstaat er al gauw een constante luchtstroom als veel verkeer in de tunnel in dezelfde richting beweegt. Vaak hebben tunnels ook ventilatoren om de luchtstroom te versterken en zo de vervuilde lucht te verversen. Maar ondanks de aandrijvende kracht van het verkeer kan door binnenstromende wind ook een luchtstroming ontstaan die juist tegengesteld is aan de rijrichting. Overigens is de rit door een tunnel doorgaans heel kort, dus het brandstofverbruik zal niet spectaculair veranderen.’