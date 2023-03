Richtingaanwijzer van een auto moet geel of wit zijn

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Vooral bij moderne led-koplampen zie je soms dat een kleine lamp in de lamp-unit als richtingaanwijzer wordt gebruikt. Volgens de eisen van de RDW moeten richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten aan de voorkant van een auto ambergeel of wit zijn. Het mag dus.

Bij de achterlichten mogen alleen de kleuren ambergeel of rood worden gebruikt. Verder hebben sommige moderne auto’s bochtverlichting. Ook dat is een extra lampje in de koplamp-unit. Het is dan wit en gaat inderdaad pas aan op het moment dat de auto een bocht in stuurt.’