Richting aangeven op een rotonde: zó hoort het

mijn allessie Aan Dominique’s Kever willen liefheb­bers graag even ruiken: ‘Heb er stad en land mee afgereden’

Deze grijze Volkswagen Kever is zeker niet de eerste voor Dominique Scholtes (59), maar wel één van de mooiste die hij ooit heeft gehad. De vorige eigenaar verkocht deze klassieker vanzelfsprekend met pijn in het hart. Dat er nu een groot liefhebber in rijdt heeft dat zeer enigszins verzacht.