‘Resultaten apentest vernietigend voor VW’

New Beetle

De krant haalt een brief aan van een Amerikaans laboratorium, waarin zou voorgesteld worden om niet te communiceren over de ‘slechte resultaten’ van de studie uit 2014. De auteur, onderzoeksdirecteur Jacob McDonald, schreef aan zijn team dat Volkswagen de conclusies betwistte. Die waren namelijk vernietigend voor de auto-industrie, aangezien ze aantoonden dat de uitlaatgassen van de recente Beetle schadelijker waren dan die van een oude Ford F-150 pick-up.

Non-actief

Volgens Bild hadden de resultaten nooit naar buiten mogen komen, omdat ze het tegendeel aantoonden van wat VW – en de andere opdrachtgevers van het onderzoek – beoogden. De apen werden in 2014 blootgesteld aan uitlaatgassen van een Volkswagen New Beetle met een dieselmotor en een oude Ford F-150. Om ze af te leiden, werden permanent tekenfilms vertoond. Wat er na de tests met de apen is gebeurd, is niet bekend. Bij zowel VW als BMW en Daimler – opdrachtgevers voor de test – zijn topmanagers naar aanleiding van de affaire op non-actief gesteld, aldus Bild.