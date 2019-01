Renault vernieuwt de Twingo

Te­sla-rij­den wordt in rap tempo flink duurder gemaakt

21 januari Het elektrisch autorijden met een Tesla wordt in rap tempo flink duurder gemaakt. Niet alleen verdwijnen de goedkoopste modelversies uit het assortiment, nu wordt ook het snelladen bij de zogenoemde Superchager-laadpalen in één klap 40 procent duurder. De stroomtarieven zijn met 40 procent verhoogd. In Nederland is de prijs van 20 naar 28 eurocent per kWh gegaan en in België van 23 naar 32 eurocent.