Renault test racebaan-achtige manier om auto’s contactloos op te laden

De zeven projecten, verdeeld over zes steden, zijn vooral bedoeld om het contactloos opladen te ontwikkelen, wat zowel bij stilstand als tijdens het rijden kan gebeuren. Laatstgenoemde situatie doet denken aan een racebaan: ook daarbij worden de autootjes continu van elektriciteit voorzien, terwijl ze rondrijden.



In eerste instantie wordt uitgezocht wat de consument wil en wat die ervoor zou willen betalen, aldus het bedrijf in een persbericht. Vervolgens worden de technologieën gescreend en geïntegreerd in de wegeninfrastructuur. Renault doet dat samen met dertig industriële bedrijven, universiteiten, instituten, steden en start-ups.



De tests worden uitgevoerd in Duitsland, Spanje, Estland, Frankrijk, Italië, Nederland, Slovenië en Turkije. Amsterdam en Utrecht zijn geselecteerd voor het zogenoemde ‘smart-charging’. Hierbij wordt onderzocht of en wanneer stroom terug naar het net gestuurd kan worden en wat het beste moment is om auto’s op te laden.