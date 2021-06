Renault moet miljoenen reserveren voor boetes

Geen diesel, maar elektrici­teit: Ooster­houts bedrijf cruciale schakel in opmars e-vrachtwa­gen

31 mei OOSTERHOUT - Het is een vraag die veel mensen bezighoudt: hoe rijden we straks over onze wegen? Elektrisch rijden is in elk geval bezig met een stevige opmars. Dat bewijzen Martijn Noordam en Bas Rottier van het Oosterhoutse bedrijf Emoss. Onlangs werd een door Emoss omgebouwde vijftigtonner in gebruik genomen.