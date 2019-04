Renault Mégane (2008 - 2016): populaire gezinsauto

Aankoopadvies Renault Mégane (III, 2008 - 2016)

• Voor exemplaren tussen 2009 en 2010: de stuurbekrachtiging kan plotseling uitvallen. Hier is een terugroepactie voor geweest.

• Check bij de TCE115 of deze een fix heeft gehad voor de gasklep die voor onderdruk zorgt in het inlaatspruitstuk.

• Er kan wat vocht optreden in de deuren, door condensatie. Dit kan ertoe leiden dat de elektrische ramen niet werken.

• Motoruitval kan optreden bij sommige exemplaren. Dit komt doordat de kabelboom te dicht bij de schakelpook ligt. Deze schuurt ertegenaan en kan slijten. Zijn ze te ver doorgesleten, dan krijgt de bobine (voor de ontsteking) geen elektriciteit meer.

• Slijtage van het lager waar de veerpoot in draait. Een specialist kan het lager vervangen, de Renault-dealer stelt voor om de fuseekogel te vervangen.

• Niet zozeer een mankement, maar veel interieurdelen zijn van matige kwaliteit en slijten snel. Dit ziet er onverzorgd uit, maar kan verder geen kwaad.

• Voor caravanrijders: de Mégane kan behoorlijk wat trekken, maar het is aan te raden om de achterveren te vervangen voor sterkere items.

• Controleer de achterbak op vocht/water. De afdichting bij het derde remlicht is niet perfect. Dit kan worden afgedicht.

• Check of de koplampen werken, deze weigeren vaker dienst dan gebruikelijk.

• Bijna alle Mégane’s zijn uitgerust met airco. De condensator hiervoor zit op een lastig te bereiken positie achter de bumper. Ook is deze gevoelig voor steenslag. Een steviger aftermarket gaasgrille kan het probleem verhelpen.

• Bij de Mégane R.S.: het onderstel is geweldig, maar ook complex en gevoelig.

Aanbod en prijzen

De Mégane III was een zeer populaire auto in Nederland. Dat is terug te zien in het aantal occasions. Op AutoTrack.nl staan meer dan 1100 exemplaren te koop. Bijna 700 daarvan zijn een stationwagon, 300 exemplaren zijn een hatchback en 80 een coupé. De overige 40 stuks zijn een cabriolet. De duurste Mégane III is een RS met 265 pk en slechts 20.000 km op de klok. De goedkoopste Mégane III zijn zonder uitzondering Estates met 1.5 dieselmotor en veel kilometers op de klok (zo’n 3 ton).

Bijna 500 exemplaren hebben een benzinemotor onder de kap, er zijn 650 diesels. Er zijn slechts 10 exemplaren met een LPG-installatie. De combinatie diesel-stationwagon was nieuw en populair en dus ook op de tweedehands markt: bijna 500 stationwagons hebben een zelfontbrander.

Bijna alle Mégane hebben een handgeschakelde versnellingsbak. In totaal hebben zo’n 90 exemplaren een automaat. De meeste automaten zijn gekoppeld aan een benzinemotor, er staan slechts 40 diesel-automaten te koop. Airco is in deze klasse gemeengoed, maar er zijn 60 exemplaren die het níet hebben.

Profiel

De derde generatie van de Renault kwam in 2008 op de markt. De auto was aanzienlijk minder extravert dan zijn voorganger. De Mégane vijfdeurs ‘Berline’ kwam als eerste. Deze werd later gevolgd door een driedeurs (Coupé), stationwagon (Estate) en Cabriolet (CC). Die laatste is dermate afwijkend dat we die even buiten beschouwing laten in dit overzicht.

Hoewel de Mégane II een groot succes was, kon de auto niet altijd op evenveel waardering rekenen. Het uiterlijk was niet ieders smaak en de betrouwbaarheid liet ernstig te wensen over. Dat zette Renault recht met de derde generatie, die veel behoudender was vormgegeven. Tevens stond de betrouwbaarheid op een hoger peil. Aanvankelijk was de auto leverbaar met een 1.6 (110 pk), 2.0 (140 pk) benzinemotor zonder turbo en een 1.6 benzine mét turbo (180 pk). En de jaren erna kwamen er meer ‘downsize’ motoren bij met de ‘TCe’ benaming. De diesels werden traditiegetrouw ‘dCi’ genoemd en konden geleverd worden met vermogens van 90, 110, 130 en 160 pk.

In 2010 kwam de Mégane R.S. uit. Deze auto zou uitgroeien tot de lieveling van de amateur-coureurs. In zijn klasse is het verreweg de meest sportieve auto. Aan de ene kant dankzij diens 2.0 turbomotor, goed voor 250 pk, maar voornamelijk vanwege zijn zeer uitgekiende onderstel.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de Mégane Estate dCi ECO. Deze variant had theoretisch een zeer laag verbruik en dito uitstoot, waardoor de auto te leasen was tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Het was een van de weinige C-segment stationwagons die tegen zulke scherpe condities gereden kon worden.

In 2013 wordt de gehele Mégane range voorzien van een vrij rigoureuze facelift. Qua uiterlijk zijn ze eenvoudig te herkennen aan de nieuwe voorzijde, getekend door de Nederlandse Renault designbaas Laurens van den Acker. In technisch opzicht wordt de techniek verfijnd: er zijn nu alleen maar turbomotoren leverbaar. De kwaliteit van deze modellen is beduidend hoger. De Mégane III blijft tot 2016 in productie, daarna neemt de Mégane IV het stokje over.