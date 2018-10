Renault-designbaas Laurens van den Acker: auto wordt integraal deel van je ecosysteem

Begin deze maand presenteerde Renault de EZ-ULTIMO. De luxueuze concept-auto rijdt autonoom, is volledig elektrisch en ‘connected’. Het futuristische voertuig is bedoeld als deelauto: je kunt de auto straks reserveren voor een specifieke trip, een vaste route of een bepaalde dag of periode. De EZ -ULTIMO is het sluitstuk van een drieluik van voertuigen waarmee Renault de mogelijkheden van deelauto's verkent. Want dat wordt de toekomst in stedelijke mobiliteit. Daarvan is Laurens van den Acker, hoofd design van Renault overtuigd. Niet dat mensen straks geen eigen auto meer hebben. Maar voor de dichtslibbende stedelijke gebieden zijn deelauto's een oplossing. Nu staan auto's 85 procent van de tijd stil. Daar moeten parkeervoorzieningen voor gemaakt worden, die zowel de steden als de automobilisten veel geld kosten. Dat wordt in de toekomst anders, denkt Van den Acker. Hij verwacht dat er komende jaren veel gaat veranderen in de autowereld en de rol van de auto-ontwerper. Hij spreekt van een revolutie.

Transformatie

,,We staan aan de vooravond van een nieuwe wereld waarin gedeelde mobiliteitsdiensten populairder worden. Terwijl steden dichter bevolkt raken en het voor mensen eenvoudiger wordt korte afstanden af te leggen dankzij gedeelde mobiliteit, ontstaat een compleet nieuwe wereld van wat mogelijk is tijdens het reizen", zegt Van den Acker. ,,Mensen willen af en toe het stuur afgeven aan de auto zodat ze andere dingen kunnen doen. Dat is niet per se negatief: het maakt de auto relevanter. De hele auto-industrie ondergaat een transformatie. Vroeger stapte je in een auto en zat je in je eigen bubbel. Even had je niets met de wereld van doen. Nu we autonoom gaan rijden, zijn we 24 uur per dag bereikbaar, maar hebben we minder te doen in de auto. Dat is een totaal andere ervaring als je uren op de snelweg zit. Het betekent dat we de auto anders inrichten: je moet er in kunnen werken en ontspannen. We geven nu tijd terug aan degene die vroeger de auto bestuurde en we zorgen dat die tijd optimaal kan worden benut."

Elektrische DDW-taxi’s Renault zet tijdens Dutch Design Week op het Ketelhuisplein het concept Symbioz neer; een ecosysteem bestaande uit een huis en auto, gebaseerd op de toekomstvisie van Renault op de auto en zijn rol in de samenleving in 2030. Daarnaast worden er 45 volledig elektrische Renault ZOE’s ingezet als designtaxi. Voor het eerst is DDW-vervoer hiermee elektrisch. Van den Acker noemt de auto 'wellicht het meest complexe product dat bestaat', omdat alle vormen van design daarin samenkomen: van productdesign tot interieurdesign. ,,Het ontwerpen van auto's is als het doorlopen van een levenscyclus", vindt Van den Acker. ,,Alle conceptauto's staan voor een levensfase van de mens, beginnend met verliefdheid, eindigend in wijsheid. Waar de auto in het verleden een geïsoleerd object was in je dagelijks bestaan, wordt deze steeds meer een integraal onderdeel van je ecosysteem. Omdat de mens nu vierentwintig uur per dag verbonden wil zijn, wordt ook de auto onderdeel van het Internet Of Things. Dat betekent dat hij data kan uitwisselen met je telefoon, je huis en objecten in je huis. En in het geval van de Renault Symbioz die tijdens de Dutch Design Week wordt getoond, wordt de auto zelfs een extra kamer van je huis, waarin je je even kunt terugtrekken, van muziek kunt genieten of een goed gesprek kunt hebben met je zoon of dochter. Dat voegt een hele nieuwe dimensie aan het begrip auto."

Van den Acker groeide op in Deurne. ,,Mijn vader was architect. Als ik in het kantoor kwam, kreeg ik een papier en potlood en werd ik aan het tekenen gezet." Zijn eerste tekeningen zijn van flats en huizen, maar al snel domineren auto's op het papier. Een fascinatie die met de jaren toeneemt. ,,Een favoriet automerk had ik niet, maar in mijn kinderkamer hingen veel posters van de Italiaanse designstudio Pininfarina", verklapt Van den Acker.

Design

Op de middelbare school blinkt hij uit in exacte vakken. Hij wil iets met design doen en komt uit bij Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. ,,Autodesign als studierichting bestond niet. Er waren geen docenten op dat vakgebied. Ik moest mezelf het vak bijbrengen: autoblaadjes kopen en zoveel mogelijk schetsen."

Na zijn studie vertrekt Van den Acker naar het Italiaanse Turijn, het auto-mekka van Europa. Hierna gaat hij naar Audi in Duitsland. Een paar jaar later vertrekt hij naar de Verenigde Staten waar hij acht jaar bij Ford werkt, voordat hij bij Mazda in Japan gaat werken. In 2009 wordt hij gevraagd door Renault om het design van het Franse merk nieuw leven in te blazen. Hij introduceert er een nieuwe designstrategie gebaseerd op de levenscyclus van de mens: love, explore, family, work, play en wisdom. Dit levert de sensuele Clio, speelse Twingo, ruime Espace, inventieve Captur en crossover Kadjar op: auto's die Renault weer op de wereldkaart zetten. Beauty met brains noemt Van den Acker 'zijn' auto's. Ze zijn verleidelijk maar ook intelligent en efficiënt.

Deelauto

Inmiddels staat Van den Acker dus voor een nieuwe uitdaging: de deelauto. Toch gelooft hij niet dat de trend van autodelen het bezit helemaal zal verdrijven. "Er blijven altijd zaken die je niet wil delen. Ik denk wel dat stuur en pedalen deels zullen verdwijnen, maar er blijven altijd mensen die zelf willen rijden. Al komt er een tijd dat het onverantwoord wordt dat je zelf achter het stuur kruipt. Autonomie is veiliger dan de mens."

Volledig scherm De EZ-ULTIMO van Renault: een toekomstige deelauto? © Renault