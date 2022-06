Red Bull gaat eigen supersportwagen bouwen, er is alleen één probleem

Nederlan­der (59) rijdt Duitse schoolbus bijna van snelweg af en filmt dat met zijn eigen dashcam

Een 59-jarige Nederlander is gisteren aangehouden door de politie in Duitsland nadat hij een bus met 43 schoolkinderen bijna van de snelweg af had gereden. Één meisje raakte daarbij gewond. De verkeersvandaal bleek bij zijn aanhouding zijn daden met zijn eigen dashcam gefilmd te hebben.

24 juni