Recordverkoop: dit zijn de meest verkochte tweedehands elektrische auto's

In de eerste helft van 2018 verkochten autobedrijven 1358 volledig elektrische occasions, vorig jaar waren dat er al 3749 en in de eerste helft van 2020 is dat aantal dus doorgegroeid naar 7303 auto’s. Dat zijn er dus 95 procent meer dan vorig jaar, bijna een verdubbeling, zo blijkt uit cijfers van databedrijf VWE Automotive.



De volledig elektrische auto die het meest als occasion wordt gekocht door particulieren is dit jaar de compacte Renault Zoe. De grote Tesla Model S was vorig jaar nog het meest verkocht. Particulieren kopen vooral kleinere EV’s. Dat komt vooral doordat het aanbod van kleine, meer betaalbare EV’s sterk is gestegen.