Recordbedrag voor Bugatti van oude Belgische koning

De auto maakte deel uit van het Bugatti Grand Prix-team in het raceseizoen 1934-1935. De wagen werd, met René Dreyfus aan het stuur, derde in de GP van Monaco en won dat jaar ook de Belgische GP in Spa. Bugatti bouwde het voertuig nadien om tot een sportwagen, met een nieuwe versnellingsbak, aangepast chassis en koetswerk.

Koning Leopold III

De auto werd zwart geschilderd en in 1937 verkocht aan koning Leopold III. De vader van wijlen koning Boudewijn was een liefhebber van Bugatti. Het voertuig veranderde nadien nog vier keer van eigenaar, maar bleef al die tijd in zijn originele staat. Volgens het veilinghuis is de 57248 (chassisnummer) zonder twijfel de belangrijkste en meest originele van alle Bugatti-racewagens.