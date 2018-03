Rechtbank oordeelt: VW moet gemanipuleerde diesel van klant omruilen voor nieuwe auto

Slijtage

Volgens de NDR heeft de man drie jaar geleden een nieuwe Volkswagen Tiguan gekocht. Toen de manipulatie met valse emissies uitkwam, liet hij de software veranderen. Ondanks de update oordeelde de rechtbank toch dat de koper mocht verwachten dat zijn nieuwe auto zou voldoen aan de beloofde uitlaatemissies. Bovendien is het mogelijk dat de auto door de nieuwe software sneller is gaan slijten.

Meer druk

Volgens de NDR is de uitspraak nog niet definitief. De dealer zou in beroep kunnen gaan. Maar de Verkeersclub Duitsland verklaarde dat hiermee de druk op VW en andere fabrikanten flink wordt verhoogd. Volgens de Duitse milieu-organisatie Bund is het inmiddels wel duidelijk dat bedrogen autobezitters aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling. Volkswagen is niet onder de indruk en noemde het vonnis ‘een van de vele’. Andere rechtbanken hadden volgens VW uiteindelijk ook geoordeeld in het voordeel van de automaker.