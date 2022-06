‘Recht op compensatie voor eigenaren van een sjoemeldiesel’

MIJN BLIK EN IK Theo (56) kocht zijn inmiddels 68 jaar oude Kever ooit in dozen: ‘Het was een wrak in ontbinden­de staat’

Giessenburger Theo Zijderveld (56) kocht zijn, inmiddels door hemzelf gerestaureerde, Kever Ovaal ooit in dozen. Het was een wrak, niets meer, niets minder. ,,Mijn zoon zegt altijd: ‘Alles wat jij koopt, is altijd kapot’.’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

