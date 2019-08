Rappers rappen het liefst over Mercedes-Benz

Het automerk Mercedes-Benz wordt het meest genoemd in songteksten van rappers. Zij worden door dit merk het meest geïnspireerd, of zij zien deze auto simpelweg als de ultieme blingbling op wielen. Dat blijkt uit een analyse van het Amerikaanse tijdschrift Car and Driver dat een ranglijst heeft samengesteld van de meest genoemde automerken door rappers.

De redactie van het magazine analyseerde teksten van rappers van de afgelopen 40 jaar. Volkswagen mag dan het meest verkochte automerk ter wereld zijn, de rappers zwijgen erover. Zij hebben het in hun liedteksten liever over hun Benz, Merc, Benzo of Benzy: koosnamen voor Mercedes-Benz.

In de afgelopen 40 jaar werd het merk in 1179 songs genoemd. De populairste modellen die de artiesten noemen zijn de CL, G-Klasse, E-Klasse en E-Klasse, oftewel de grootste en duurste auto's die deze fabrikant maakt. Geen wonder dat juist deze modellen vaak opduiken in de videoclips van de artiesten. Ook Maybach, de extra luxueuze variant van Mercedes wordt genoemd, evenals AMG, het sportieve submerk. Alles bij elkaar behaalt het merk met de ster dan ook een topscore van 1998 keer.

BMW is een goede tweede. Dit merk, vaak genoemd als Beemer of Bimmer, komt 1162 keer voor. En bij dit merk is de 7-Serie het populairst. Ferrari, vaak afgekort tot Rari, doet het ook goed, evenals Rolls-Royce en Lamborghini.



De meest succesvolle rappers komen uit de VS, maar Amerikaanse automerken worden zelden genoemd. Alleen Cadillac en Chevrolet spelen nog enige rol van betekenis. Op een of andere manier blijken de Duitse topmerken erin geslaagd in de VS een beter imago als ultiem statussymbool te creëren dan hun Amerikaanse concurrenten. Ook Tesla slaagt er niet in de Duitsers te verslaan.

Rapper A$AP Rocky bijvoorbeeld, is sinds jaar en dag zeer gecharmeerd van Mercedes en pronkt er graag mee. Er werd zelfs een reclamecampagne voor de Mercedes CLA Coupé rond hem bedacht, inclusief vijf korte films over de levenservaringen van jonge mensen. Achteraf misschien niet zo'n verstandige keuze van Mercedes, want rapper A$AP Rocky zit momenteel in een Zweedse cel op verdenking van mishandeling.

De meest genoemde automerken in songteksten van rappers*

1. Mercedes 1998

2. BMW 1162

3. Ferrari 844

4. Cadillac 825

5. Lamborghini 757

6. Chevrolet 643

7. Lexus 529

8. Bentley 448

9. Maserati 446

10. Honda 436

11. Porsche 434

12. Land Rover 422

13. Jeep 384

14. Jaguar 361

15. Audi 222

16. Rolls-Royce 213

17. Buick 194

18. McLaren 185

19. Tesla 179

20. Nissan 176

21. Toyota 175

22. Ford 154

22. Volvo 154