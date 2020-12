‘Racen’ op de Nordschleife: alle hoogte- en dieptepunten van dit jaar

Ieder jaar wordt er een overzicht gemaakt van alle hoogtepunten van het circuit dat ook wel ‘De Groene Hel’ wordt genoemd. Nou ja alle: alleen van alle zaken die zijn vastgelegd op video door Auto Addiction. De realiteit is dat een veelvoud van wat je hier ziet is gecrasht, op een hoop is gereden, total loss is verklaard, verpletterd, gehalveerd of op een andere wijze is vernietigd in een van de in totaal 173 bochten.

Het voordeel is dat de Nordschleife officieel een tolweg is en dus openbare weg. Een rondje kost 27 euro en iedereen is welkom die over een goedgekeurd voertuig en een rijbewijs beschikt en 18 jaar of ouder is. Dat maakt dat ongevallen in theorie verzekerd zijn, zij het dat de meeste verzekeraars de Nordschleife buiten hun polis hebben gesloten.

Ook vallen er regelmatig dodelijke slachtoffers. Want de uitloopstroken zijn nagenoeg absent en de vangrail altijd dichtbij. Omdat er dit jaar door de corona minder vaak is gereden, valt het aantal crashes relatief mee. Het circuit is ook de favoriete proeftuin voor autofabrikanten, die testen hoe snel hun auto’s doen over een ronde. Op dit moment is de Mercedes-AMG Black Series de snelste personenauto op de Nordschleife.

