Put in plaats van verkeersdrempel verovert Europa: genadeloos voor hardrijders

VideoEen nieuw type, genadeloze verkeershindernis wordt door gemeentebesturen in steeds meer Europese steden toegepast. Het betreft een stalen plaat die zes centimeter in de grond wegzakt zodra een automobilist te hard komt aanrijden. Dankzij een bijbehorende radar die de snelheid meet, worden alleen hardrijders ermee geconfronteerd.

Het systeem heet Actibump en is enkele jaren geleden ontwikkeld in Zweden. Het is volgens de fabrikant een succes gebleken in steden als Malmö en Kopenhagen en is ook toegepast op de Öresund-brug tussen Zweden en Denemarken. Uit Zweeds onderzoek bleek dat de installatie de gemiddelde snelheid van automobilisten in steden met 5,5 km/u deed dalen. Het aantal snelheidsovertreders in 30 km-zones daalde van 75 naar 21 procent.

Afgelopen jaar hebben veel stadsbesturen in Groot-Brittannië de Actibump aangeschaft en ook in Tsjechië is het systeem tegenwoordig te vinden. Eind dit jaar is Duitsland aan de beurt. Daar heeft de stad Hanau de primeur. In Nederland zijn op dit moment nog geen plannen om de Actibump toe te passen.

Ambulances