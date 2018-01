Proefpersonen moesten uitlaatgas van Volkswagen Beetle TDI inademen

Volgens het rapport onderzocht de autofabrikant hoe gezonde mensen reageerden op de inademing van stikstofdioxide (NO₂). Stikstofdioxide is het vervuilende element in uitlaatgassen. Volkswagen manipuleerde eerder in onderzoeken het stikstofdioxidegehalte om onder de wettelijke limieten voor dieselvoertuigen te blijven. In werkelijkheid werden die limieten vaak overschreden.



Zaterdag werd duidelijk dat apen voor het onderzoek urenlang uitlaatgassen moesten inademen. De dierproeven uit 2014 waren onderdeel van een grotere studie, die moest aantonen dat moderne dieselmotoren aanzienlijk minder vervuilend waren dan hun voorgangers. ,,We zijn ervan overtuigd dat de methode fout was en verontschuldigen ons voor het wangedrag'', verklaarde een VW-woordvoerder.