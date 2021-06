Productie ‘Russische Rolls-Royce’ gestart

Simpele versies van de limousine bestaan al een aantal jaren en Poetin reed er zelf een tijdens zijn inauguratie als president in 2018. Maar de nieuwe luxe Aurus Senat is de crème de la crème van de Russische auto-industrie die nog altijd met imagoproblemen kampt. Een grote invloed op die industrie of het Russische wagenpark lijkt de Aurus Senat echter niet te gaan hebben, want er worden er dit jaar volgens industrieminister Denis Mantoerov hooguit driehonderd van gemaakt.

Ten tijde van de Sovjet-Unie reden de leiders in zwarte limousines van de oude limousine- en vrachtautofabriek ZiL, maar daar zijn er naar verluidt in de garages van het Kremlin nog maar twee van over. De fabriek sloot in 2013 na bijna honderd jaar de deuren. De Russische leider Boris Jeltsin (1931-2007) introduceerde limousines van Mercedes-Benz in het Kremlin. Maar die tijd lijkt met de Aurus Senat definitief voorbij.