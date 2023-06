Prijspakker: elektrische BYD Dolphin flink goedkoper dan concurrentie

Met video Chinese au­to-industrie heeft binnenkort nog veel meer invloed op ons eigen wagenpark

Terwijl autoshows over de hele wereld minder bezoek trekken, barst de Sjanghai Auto Show dit jaar uit zijn voegen van het nieuws. Auto’s zijn in China belangrijker dan ooit en dat gaan wij in Nederland ook merken. Er worden in rap tempo meer modellen naar Europa geëxporteerd.