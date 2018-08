Prijsdaling bij kampeerauto's leidt niet tot armoede

Kampeerauto's zitten in de lift, maar een nieuwe camper blijft voor veel mensen onbetaalbaar. Grote fabrikanten proberen daar met sub-merken verandering in te brengen. Voor minder geld bieden ze vaak een verrassend goede kwaliteit.

Kampeerauto's zijn duur en daar is weinig aan te veranderen. Op basis van een stevige bestelauto - de Fiat Ducato is nog altijd favoriet - wordt immers een complete woning gebouwd, inclusief badkamer, keuken, slaapkamer en vaak ook nog een garage. Inclusief de pittige belasting in Nederland gaan de prijzen hierdoor al gauw richting de 70.000 euro.

Om kampeerauto's voor een groter publiek bereikbaar te maken, hebben enkele grote fabrikanten submerken opgetuigd. Met merken als Sunlight (van Dethleffs), Carado (van Hymer) en Sun Living (van Adria) wordt gepoogd de pracht en praal van duurdere campers weg te laten, en waar mogelijk te bezuinigen op materiaal, afwerking en uitrusting.

Neem de Sun Living S70 SP van de grote, Sloveense caravan- en camperfabrikant Adria. Dat is een kampeerauto van het populairste type: de half- (of semi-)integraal. Dat betekent dat de woonruimte en cabine in elkaar overlopen, maar aan de voorkant is de oorspronkelijke bestelbus gehandhaafd. De zeven meter lange Sun Living S70 SP kost 57.825 euro. Dat is een prijs die je - ook bij Adria - doorgaans voor een buscamper betaalt: een krapper en eenvoudiger type kampeerauto zonder opbouw, waarbij je eigenlijk gewoon in een bestelbus bivakkeert.

Bezuinigd

De belangrijkste vraag is natuurlijk waarop bij deze Sun Living is bezuinigd. Dat is best even zoeken, want campers hebben bijna allemaal dezelfde deursloten, boilers, toiletten en koelkasten. Omdat de fabrikanten gebruikmaken van dezelfde toeleveranciers, verschilt de kwaliteit daarvan nauwelijks.

Toch valt op dat de afwerking van de voorstoelen minder kwaliteit uitstraalt dan bij duurdere campers. Ze moeten het zonder armleuningen doen en de kussens en de bekleding zijn net wat eenvoudiger. Iets minder zitcomfort is het gevolg.

De twee stoelen kun je omdraaien, zodat ze met de tweezitsbank daarachter een gebruiksvriendelijke eethoek vormen. De degelijke tafel is uitbreidbaar, zodat ook iemand op het extra zitbankje bij de zijwand kan mee-eten. Dat zitbankje heeft een dubbele functie, want is in een handomdraai om te bouwen tot een vijfde zitplaats.

Slaapkamer

Ook bij de slaapplaatsen is deze camper vijfpersoons. Hij heeft twee volwaardige, vaste tweepersoons bedden: een als hefbed boven de zithoek en een dwars achterin. Met hun eenvoudige lattenbodem en dunne kussens is het slaapcomfort van deze vaste bedden iets minder dan gebruikelijk, maar echt spartaans wordt het niet. De vijfde slaapplaats ontstaat door de eethoek om te bouwen. Met de tafel en de bankkussens creëer je daar een extra, eenpersoons bed.

Het achterste tweepersoons bed is overigens lastig toegankelijk: de toegang tussen badkamer en kledingkast is smal en vanwege de hoogte moet er algauw een ladder aan te pas komen. Die hoogte heeft alles te maken met de royale garage onder het bed. Die is van buitenaf toegankelijk via grote deuren aan weerskanten van de camper, maar ook binnenin, via een deur onder het bed. Bezuinigd is er op extra zijramen.

In de keuken is de manshoge, ruime koelkast een verrassing. Drie gaspitten vormen de kleine kookplaat. Ook een besparing: de bovenkastjes kennen niet de gebruikelijke deurgrepen met vergrendeling.

Allerminst armoedig

Het interieur doet verder allerminst armoedig aan, met een panorama-hefdak en twee kleinere dakluiken, verwarming, een warmwaterboiler en flinke tanks voor vers en vuil water. En verrassend: de camper biedt veel meer opbergruimte dan menig duurdere concurrent. Uniek is de slimme, flexibele deur van de badkamer. Deze lamellendeur zorgt óf voor extra loopruimte tussen badkamer en keuken óf voor voldoende ruimte in de badkamer zelf, met toilet, wastafel en douche.

Omdat het totaalgewicht van deze camper niet boven de 3500 kg komt, mag je hem met een gewoon rijbewijs (B of BE) besturen. De draaicirkel blijkt verrassend klein. Het weggedrag is behoorlijk stabiel, al ligt zo'n hoge, zware auto natuurlijk minder stevig op de weg dan een personenauto. Zolang je er niet te hard (tot zo'n 120 km/u) mee rijdt en geen abrupte stuurbewegingen maakt, is er niks aan de hand. Het is even wennen aan de wat indirecte besturing.

Rauw

Het veercomfort is dik in orde en de 130 pk sterke en 2,3 liter grote dieselmotor (praktijkverbruik 1 op 8,7) klinkt soms rauw, maar kan de camper goed aan. De rijtechniek is dus bij deze Sun Living niet anders dan bij duurdere campers. Voor minder geld krijg je gewoon een verrassend ruime en praktische kampeerauto, waar alleen hier en daar is bezuinigd op de kwaliteitsbeleving.

Volledig scherm De zit-/eethoek, met daarachter de keuken. En helemaal achterin het vaste, tweepersoons bed dat nogal hoog en via een smalle doorgang te bereiken is © Sun Living

Volledig scherm De keuken met links de grote koelkast en ook hier weer veel handige kastruimte en laden. Een afzuigkap ontbreekt, maar het raam achter de kookplaat kan worden open gezet © Sun Living

Volledig scherm Wasbak en toilet in de badkamer, waarvan de ruimte flexibel is dankzij een lamellendeur die verschillende posities kan innemen © Sun Living

Volledig scherm De grote koelkast met diepvries en onderin een lade waar 1,5 liter flessen in rechtop kunnen staan © Sun Living

Volledig scherm Duidelijk zichtbaar op de vloer: de rails waarin de lamellendeur zich beweegt. Hij kan hierdoor verschillende posities innemen, zodat je kan kiezen voor óf ruimte in de badkamer óf een bredere doorgang tussen keuken en badkamer © Sun Living e.a.

Volledig scherm De bestuurder en bijrijder zitten ogenschijnlijk in een gewone Fiat Ducato. Ook het dashboard is uit deze bedrijfsauto overgenomen © Sun Living e.a.

Volledig scherm Tegen de zijwand prijkt een extra zitbankje, dat tevens om te bouwen is tot vijfde zitplaats tijdens het rijden, compleet met gordelbeveiliging. Maar dan neem je wel plaats tegen de rijrichting in © Sun Living e.a.

Volledig scherm In de ruime 'garage' past ook een fiets. Deze bergplaats is bereikbaar via twee grote deuren aan weerszijden van de camper, maar ook via een deur in de woonruimte © Sun Living e.a.