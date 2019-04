Power-SUV met manieren; rijden met de 550 pk sterke Jaguar F-Pace SVR

Het is werkelijk ongelofelijk hoe gemakkelijk de F-Pace SVR hoogteverschillen overbrugt. Daar waar de Franse middenklassers met hun amechtig hijgende viercilinder diesels de pas opkruipen, schiet onze Jaguar er voorbij alsof er geen bergen bestaan. Het enige wat de inzittenden van de Renault’s en Peugeot’s horen, is een pneumatisch gehamer dat doet denken aan een op hol geslagen drilboor, gevolgd door een blauwe veeg die even snel de bocht om verdwijnt als dat ‘ie kwam.

In de auto bevinden zich twee mannen met een glimlach op hun gezicht. Was het niet Joop Donkervoort, baas van de gelijknamige Nederlandse sportwagenfabrikant die zei dat het wel verboden is om hard te rijden, maar niet om snel te accelereren? Dat is precies wat we hier doen. Even achter een voorganger hangen die met zestig kilometer per uur uit alle macht probeert naar boven te komen, dan de linker flipper twee keer ons toe halen, het gaspedaal intrappen en er met veel geweld, maar binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare voorbij schieten – op naar het volgende rijdende obstakel.

Welkom aan boord van de Jaguar F-Pace SVR: een auto die ruig is en snel en lawaaiig, maar niet zo ruig, snel en lawaaiig als zijn evenknie van Land Rover met de naam Range Rover Sport SVR. Want de uitlaat klinkt geweldig, maar niet zo gewelddadig als die van de Range Rover. En de motor is sterk, maar die van de Range Rover is nog eens 50 pk sterker. En de knallen uit de uitlaat van de Jaguar imponeren, maar het pleisterwerk in de tunnels blijft op zijn plek. Wat we maar willen zeggen: duidelijk is dat Land Rover hier qua haantjesgedrag boven ‘onze’ Jaguar wordt gepositioneerd.

Dat is misschien maar beter ook. Jaguar is nog iets meer Oud Geld, iets minder ‘posh’ – ook al doen de oorverdovende geluidssalvo’s uit bijvoorbeeld de eindpijpen van de Jaguar F-Type coupé en cabriolet anders vermoeden. We denken dat ze er misschien een beetje spijt van hebben, al die auditieve borstklopperij.

De kracht van de compressoren is onwerkelijk. Het koppel is er onmiddellijk, de kracht overweldigend – en toch hadden we binnenin graag nog een beetje meer ‘old school’ gejank willen horen van de Eatons, zoals bij de eerste generatie XKR. De uitwerking is echter hetzelfde wanneer de veelgeprezen 550 pk sterke achtcilinder het achterste van zijn tong laat zien. Zodra het koppel van 680 Newtonmeter als een warme golf wordt uitgestrooid over de acht versnellingen, krijg je het gevoel dat ook een caravan die is volgeladen met aardappelen, pindakaas en drop hier voor geen enkele vertraging zou zorgen.

En toch kun je ook heerlijk rustig toeren met de F-Pace SVR. Je loom mee laten voeren op de bergen trekkracht in de hoogste versnelling leidt hooguit tot een zachte ondertoon uit het vooronder, maar geen vogel die er een ei minder om legt. Wie wil, kan bovendien relatief zuinig rijden met de SVR. De lange achtste versnelling wordt bij een niet al te zware rechtervoet al snel automatisch ingeschakeld dankzij het enorme koppel en dat leidt tot een brandstofverbruik van minder dan één op tien.

De wegligging verdient eveneens een dikke pluim. Op verkeersdrempels laat de F-Type zich van zijn harde kant zien, maar de tegenprestatie volgt in iedere bocht die je neemt, of die nou haaks is of lekker eindeloos lang. De F-Pace geeft geen krimp en helt niet over. Hooguit de middelpunt vliedende kracht doet de koets bij hogere snelheden licht naar de buitenkant van de bocht bewegen – een euvel dat alle SUV’s van meer dan 1.500 kilo treft. Om dit tot een minimum te reduceren, monteert Jaguar voor en achter wielen met verschillende diameter en is de auto voorzien van een elektronisch gestuurd differentieel.

Volgens Jaguar zijn alle aanpassingen aan de koets functioneel, dat wil zeggen dat ze niet alleen bedoeld zijn om het prestatiepotentieel van de F-Pace SVR visuele kracht bij te zetten. Zoals de andere voorbumper die voor meer lucht moet zorgen, de louvres in de motorklep en de heftige diffuser aan de achterzijde met daarnaast de vier vuistdikke pijpen van het blèrende Active-uitlaatsysteem. Dankzij al deze hulpmiddelen snelt de SVR van 0-100 km/u in 4,3 seconden. De topsnelheid ligt op 283 km/u. De gedoodverfde concurrent van deze SVR is de Alfa Romeo Stelvio, Quadrifoglio, die weliswaar sneller accelereert, maar het wel met ‘slechts’ 510 pk moet doen. De Macan Turbo met Performance Package komt ook niet in de buurt met zijn 440 pk.

Achter het stuur zit je geweldig, goed op je plek gehouden door prachtig ranke, maar zwaar geprofileerde stoelen en een interieur dat uitnodigt tot gasgeven. De achterbank heeft ook twee kuipvormige zitjes. Ook anders dan de reguliere F-Pace is de bediening van de transmissie, namelijk door middel van een pook in plaats van een draaiknop. Handmatig schakelen kan met de aluminium peddels achter het stuurwiel. De SVO is verder uitgerust met het Touch Pro-infotainmentsysteem, een 10 inch touchscreen en een 12,3 inch HD-scherm als instrumentenpaneel. Er is keuze uit vier kleurthema’s voor het interieur: Red met Jet-stiksel, Light Oyster met Jet-stiksel, Siena Tan met Jet-stiksel en Jet met Light Oyster-stiksel. De vanafprijs van de F-Pace SVR is vastgesteld op € 165.920.